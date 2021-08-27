МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2021 года выросла в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 31,805 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. "Лукойл" в первом полугодии получил прибыль против убытка год назад

Показатель EBITDA увеличился в 2,4 раза — до 51,969 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 28% против 17% годом ранее. Выручка достигла 184,91 миллиарда рублей, увеличившись на 40%.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2020 году "Мечел" увеличил добычу угля на 10%, до 15,947 миллиона тонн, выпуск стали — на 1%, до 3,66 миллиона тонн. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.