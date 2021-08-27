МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ростехнадзор выявил 500 нарушений промышленной безопасности на объектах Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщается на сайте службы. Чистая прибыль ММК по МСФО в первом полугодии выросла в восемь раз

"Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) в период с 10 по 23 августа 2021 года была проведена плановая выездная проверка 26 опасных производственных объектов ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ПАО "ММК"). В ходе проверочных мероприятий было выявлено 500 нарушений обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности", — говорится в сообщении.

Служба установила, что при эксплуатации технологического оборудования не выполняются основные задачи производственного контроля; представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты; отсутствуют заключения экспертизы промышленной безопасности техустройств; не обеспечена безопасная эксплуатация грузоподъемных механизмов; отсутствует контроль за состоянием воздушной среды в газоопасных местах.

"По результатам проверки в отношении юридического лица ПАО "ММК" и 29 должностных лиц возбуждено административное производство по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности – ред.) Эксплуатирующей организации выданы предписания об устранении выявленных нарушений", — говорится в сообщении.