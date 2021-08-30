МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Стандарты работы российской промышленности не должны быть слабее европейских, тогда они будут котироваться на международном уровне, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на презентации годового отчета компании "Металлоинвест".

"Внутристрановое требование (стандарты или сертификаты на производственную деятельность — ред.), наверное, все-таки надо ввести, и, наверное, оно не должно отличаться от европейских, иначе это будет напрасная трата сил", — сказала Радионова. Рост промышленного производства замедлился

Она обратила внимание, что сейчас в России нет ни одного стандарта для промышленности, который котировался бы на международном уровне. При этом российские экологические нормы для предприятий в десятки раз слабее, чем нормы ЕС или США.

"У нас нет своих стандартов… Мы получаем эту праздничную бумажку для инвесторов… Вести страновое подобное очень бы хотелось, но может быть, это не так эффективно, поэтому что это не признается на международном рынке. Вы не задумывались, что у нас нет ни одного параметра внутри страны, который наряду с европейским или американским, или азиатским признается на международном рынке, у нас в принципе его нет. Нет ни одной системы сертификации, стандартизации, которая учитывается международным сообществом при инвестиционной деятельности…", — добавила Радионова.

Она отметила, что Росприроднадзор принял для себя 53 критерия, по которым ведется оценка предприятий.

"Мы смотрим на сбросы, мы смотрим на выбросы, на экологическую повестку в целом, на рекультивацию и на поведение компании в целом. Государство четко должно какие-то пять критериев выработать и сказать промышленности, что мы по ним вас оценим… Сейчас вся форма оценки очень призрачна. Есть аудиторы, свои консалтинговые компании, все свои критерии перед составлением отчета выдают. Мы, как контролеры, заинтересованы в некотором единообразии", — сказала Радионова.