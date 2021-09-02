ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Губернатор Магаданской области Сергей Носов объяснил, что предприятия, в которых вакцинировались от COVID-19 меньше 60% сотрудников, закрывать не будут, но привиться большинству работников все-таки придется.

Согласно постановлению главного санитарного врача по Магаданской области в обязательном порядке должны быть вакцинированы от COVID-19 до 60% работников торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта, многофункциональных центров, образования, здравоохранения, ЖКХ, досуговых и спортивных центров, государственные служащие. Сотрудники этих предприятий должны были привиться первым компонентом вакцины до 20 августа, а в срок до 15 сентября – вторым компонентом.

"Речь идет не о том, чтобы закрывать целенаправленно предприятия, но в зависимости от эпидемиологической обстановки, возможно, придется принимать аналогичные решения, и решения аналогичные тем, что принимали в прошлом году. Но я считаю, что эти решения не должны распространяться на тех, кто эти предписания главного санитарного врача выполнил. Это моя личная позиция, не должны. И таких предприятий очень много. И очень много положительных примеров. Я думаю, что ситуация имеет место быть с недостижением уровня вакцинации, предписанного постановлением главного врача в отдельных предприятиях. Но есть время, и есть вакцина в регионе, есть возможность подтянуться", — сообщил Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме, комментируя вероятность закрытия предприятий с низким уровнем вакцинируемых на Колыме.

Он добавил, что в регионе сейчас только заканчивается отпускная кампания и медики готовы вакцинировать целые трудовые коллективы по заявке предприятий.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.