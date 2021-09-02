Крупный производитель будет вывозить с Камчатки использованные батарейки
Компания Duracell будет вывозить с Камчатки использованные батарейки
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен — ПРАЙМ. Компания Duracell займется вывозом с территории Камчатского края использованных батареек, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"С компанией Duracell договорились о вывозе использованных батареек с полуострова. Крупнейший производитель берет на себя расходы по транспортировке и утилизации, а также окажет содействие в оснащении контейнерами для сбора батареек", — написал Солодов в Instagram.
Глава региона добавил, что к сбору батареек подключат школы Камчатского края.