ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен — ПРАЙМ. Компания Duracell займется вывозом с территории Камчатского края использованных батареек, сообщил губернатор региона Владимир Солодов. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"С компанией Duracell договорились о вывозе использованных батареек с полуострова. Крупнейший производитель берет на себя расходы по транспортировке и утилизации, а также окажет содействие в оснащении контейнерами для сбора батареек", — написал Солодов в Instagram.

Глава региона добавил, что к сбору батареек подключат школы Камчатского края.