ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. В конце этого или начале следующего года надо принимать решение о строительстве еще двух ледоколов на Балтийском заводе, заявил заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Вячеслав Рукша. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"Мы считаем, к 2030 году, конечно, надо принимать эти решения: строить еще два, чтоб было семь. Такое решение надо принимать если не до конца года, то как минимум в первом квартале следующего", — сказал Рукша журналистам на ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.