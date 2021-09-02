ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. "Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения на ВЭФ подпишут соглашение об объединении усилий по строительству двухтоплипливного ледокола к 2026 году, сообщил журналистам заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"Ледоколы двухтопливные — на СПГ и органическом… Мы даже, надеюсь, завтра подпишем предварительно трехстороннее соглашение — "Норильский никель", "Росатом" и Дальневосточный центр судостроения, где мы объединяем усилия по созданию головного ледокола к 2026 году. Вопрос отдельный с "Новатэк" в первую очередь – может, это им требуются более быстрые сроки, в этом смысле окончательного решения нет. Думаю, что 3-4 ледокола двухтопливных должны быть построены", — сказал Рукша.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.