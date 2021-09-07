МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июле вырос на 1% к предыдущему месяцу после снижения на 1,3% в июне, сообщает министерство экономики и технологий страны. Безработица в Германии в августе снизилась сильнее прогнозов

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя на 0,9%.

Кроме того, показатель июня был пересмотрен: теперь министерство оценивает снижение производства в промышленности страны в 1% вместо первоначальных 1,3%.

При этом показатель за исключением энергетического и строительного секторов вырос на 1,3% к июню. А объем производства товаров производственно-технического назначения вырос на 3,2%, потребительских товаров — на 0,9%.

"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в июле 2021 года было на 5,5% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — также отмечает министерство.