МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Русал" не согласен с претензиями одного из своих основных акционеров — Sual Partners – касающимися, в частности, выполнения дивидендной политики и корпоративного управления, заявил РИА Новости представитель алюминиевой компании. "Русал" готов к эвакуации персонала из Гвинеи

По инициативе Sual Partners, на 9 сентября намечено внеочередное собрание акционеров "Русала", на которое вынесены вопросы о дивидендах за первое полугодие и переизбрании совета директоров. Ранее совет директоров "Русала" рекомендовал дивиденды не выплачивать. В среду Sual заявил, что настаивает в соответствии с дивидендной политикой на выплате дивидендов, которые "Русал" не платил с 2018 года, хотя, по мнению Sual, мог и должен был выплатить за этот период 904,5 миллиона долларов.

Кроме того, в Sual, в частности, полагают, что "Русал", "провозглашая себя отечественным лидером в области ESG (environmental, social, governance, экологическая, социальная и управленческая ответственность — ред.), на практике игнорирует возможность внедрения этих принципов", а в совете директоров "Русала" не обеспечено многообразие.

"Русал" не согласен с претензиями, которые содержатся в заявлении Sual Partners от 8 сентября, и считает их лишенными каких-либо оснований. Деятельность менеджмента и совета директоров, 8 из 12 членов в котором составляют независимые директора, направлена на увеличение стоимости и стабильную работу компании в интересах всех акционеров и в полной мере соответствует рекомендованным ЦБ РФ и Гонконгской биржей практикам корпоративного управления", — заявил представитель алюминиевой компании. "Русал" может лишиться трети производства алюминия из-за событий в Гвинее

По его словам, в последние месяцы рынок и цены на алюминий демонстрируют рост, однако эту тенденцию нельзя назвать устойчивой с учетом сохраняющейся внешней нестабильности, сопоставимого роста издержек, высокой долговой нагрузки компании, а также рисков перебоев в поставках сырья, что продемонстрировали недавние события с военным переворотом в Гвинее, на которую приходится 45% потребляемых "Русалом" бокситов.

"В течение последних 10 лет компания была сфокусирована на сокращении долговой нагрузки, связанной с приобретением доли в ГМК "Норильской никель". Большинство предприятий компании были построены в середине XX века, поэтому в последние годы компания направила более 6 миллиардов долларов на проекты модернизации производственных мощностей, а также строительство новых современных предприятий в Сибири", — отметил представитель "Русала".

Он также напомнил об объявленной в этом году масштабной перестройке алюминиевых заводов в Сибири с переводом их на новые экологичные технологии стоимостью порядка 380 миллиардов рублей.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% — до 3,755 миллиона тонн.