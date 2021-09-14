МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Российские власти захотели взять больше денег с металлургической отрасли, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Минфин.

В частности, планируется поднять налог на добычу для металлургических компаний, по данным издания — в несколько раз.

Предложения по росту НДПИ для металлургов озвучили в министерстве финансов. Как отмечается в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", уровень изъятия горной ренты в среднем по миру составляет 3-5% от выручки компании. В России — не превышает 1-2%.

Твердые полезные ископаемые, за исключением алмазов и драгоценных металлов, в стране облагаются по фиксированной ставке НДПИ. В прошлом 2020 году ставку повысили в 3,5 раза. В итоге доходы бюджета выросли на 56 миллиардов рублей в год.

Изменения горной ренты, считают опрошенные изданием эксперты, может увеличить налоговую нагрузку на отрасль на 100 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее возможность повышения НДПИ для металлургов, которое расширят в том числе и на добычу драгоценных металлов, обсуждали в кабмине как одно из предложений по "мобилизации доходов" федерального бюджета на период 2022 — 2024 годов.