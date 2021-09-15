МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% к предшествовавшему месяцу, следует из сообщения ФРС. Эксперты уличили план Байдена в ударе по экономике США

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.

Кроме того, показатель июля был пересмотрен до роста на 0,8% с увеличения на 0,9%.

Загрузка промышленных мощностей в США в августе выросла до 76,4% с пересмотренного уровня июля в 76,2%, что на 3,2 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Показатель также совпал с прогнозом. Первоначальная оценка июля составляла 76,1%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.