МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) России в ходе совместной проверки выявили существенный рост финансовых показателей у производителей стройматериалов, сообщает ФАС. ФАС разрешила девелоперу Level Group приобрести структуру "Росатома"

"В результате взаимодействия выявлен существенный рост финансовых показателей по видам экономической деятельности в сфере производства стройматериалов", — говорится в сообщении.

ФАС приняла решение провести более детальные проверки на рынке строительных материалов в связи с ростом цен на стройматериалы в 2021 году и большим количеством поступающих обращений. По данным Росстата, с начала года строительные материалы выросли в цене на 26,3%, относительно августа прошлого года — на 30%.

Проверкам подверглись, в частности, рынки металлопродукции, древесных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, стекла, битума, первичных полимеров.

Ранее в результате проведенных проверок антимонопольное ведомтсво уже возбудило дела в отношении группы компаний "Кроношпан" на рынке древесных плит, "Салаватстекло" и "Гардиан Стекло" на рынке листового стекла.