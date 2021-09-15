МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Компания "Рэнера" (отраслевой интегратор "Росатома" по накопителям энергии) и правительство Калининградской области подписали соглашение о размещении на площадке Балтийской АЭС производства литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ, в контур управления которой входит "Рэнера".

"Завод по производству литий-ионных ячеек и систем накопления энергии… заработает на площадке Балтийской АЭС уже в 2026 году. Строительство объекта будет способствовать развитию данной промплощадки. Полная производственная мощность завода составит не менее 3 гигаватт-часов в год (общая емкость выпускаемых батарей)", — говорится в сообщении.

Технологическим партнером проекта выступает южнокорейский производитель литий-ионных батарей Enertech International., совладельцем которой "Рэнера" стала в 2021 году (доля российской стороны – 49%). "Ее наработки послужат основой российского производства, что позволит производить продукцию, соответствующую высоким мировым стандартам", — отмечается в пресс-релизе.