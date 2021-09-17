БРЮССЕЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на углерод и энергию все больше давят на стальную отрасль Евросоюза и даже могут ударить по её конкурентоспособности, сказал РИА Новости представитель Европейской ассоциации в области стали Eurofer. Эксперты рассказали, как ЕС пострадает от роста цен на газ

"Цены на углерод, которые выросли вдвое за последний год и утроились за последние два года, находятся на рекордно высоком уровне. Кроме того, цены на электроэнергию находятся на очень высоком уровне, что отражает сильную углеродную составляющую, а также тенденции энергетического рынка", — сказал он.

Ранее Еврокомиссия отмечала РИА Новости, что высокие цены на электроэнергию — это результат комбинации факторов. В основном это связано с большим глобальным спросом на газ из-за восстановления экономики и, хотя и в меньшей степени, повышенными ценами на углерод в европейской системе торговли выбросами ETS.

Цены на газ в ЕС на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF 15 сентября достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. Позже цена корректировалась примерно до 800 долларов. Эксперт рассказала, что повлияет на стоимость электричество в Европе

"Поскольку сектор стали является очень энергоемким, высокие затраты на энергию и углерод оказывают все большее влияние на компании. Хотя это в некоторой степени смягчается динамикой рынка стали и более высокими ценами на выпускаемую продукцию, после стабилизации рынка такие высокие затраты на углерод и энергию будут представлять собой серьезную проблему для конкурентоспособности сектора, который сильно подвержен влиянию международных конкурентов", — заключил представитель Eurofer.

Европейская ассоциация производителей стали была основана в 1976 году, её членами являются сталелитейные предприятия и национальные федерации стали на всей территории ЕС. Eurofer представляет интересы компаний, на которые приходится все производство стали в Европейском союзе.