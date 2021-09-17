Eurofer: цены на углерод и энергию могут ударить по конкурентоспособности стальной отрасли Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на углерод и энергию все больше давят на стальную отрасль Евросоюза и даже могут ударить по её конкурентоспособности, сказал РИА Новости представитель Европейской ассоциации в области стали Eurofer.
"Цены на углерод, которые выросли вдвое за последний год и утроились за последние два года, находятся на рекордно высоком уровне. Кроме того, цены на электроэнергию находятся на очень высоком уровне, что отражает сильную углеродную составляющую, а также тенденции энергетического рынка", — сказал он.
Ранее Еврокомиссия отмечала РИА Новости, что высокие цены на электроэнергию — это результат комбинации факторов. В основном это связано с большим глобальным спросом на газ из-за восстановления экономики и, хотя и в меньшей степени, повышенными ценами на углерод в европейской системе торговли выбросами ETS.
Цены на газ в ЕС на фьючерсном рынке Европы по индексу голландского TTF 15 сентября достигли рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. Позже цена корректировалась примерно до 800 долларов.
"Поскольку сектор стали является очень энергоемким, высокие затраты на энергию и углерод оказывают все большее влияние на компании. Хотя это в некоторой степени смягчается динамикой рынка стали и более высокими ценами на выпускаемую продукцию, после стабилизации рынка такие высокие затраты на углерод и энергию будут представлять собой серьезную проблему для конкурентоспособности сектора, который сильно подвержен влиянию международных конкурентов", — заключил представитель Eurofer.
Европейская ассоциация производителей стали была основана в 1976 году, её членами являются сталелитейные предприятия и национальные федерации стали на всей территории ЕС. Eurofer представляет интересы компаний, на которые приходится все производство стали в Европейском союзе.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210917/834732107.html