МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. После четырех дней переговоров российского правительства и представителей металлургической отрасли стороны в целом пришли к соглашению по вопросу повышения налогов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на четырех участников заседания. США готовятся лишить Россию статуса рыночной экономики

Как рассказал изданию один их собеседников, на встрече удалось добиться значительного сближения позиций.

Российское правительство в мае объявило, что металлургам придется пожертвовать частью сверхдоходов в бюджет страны. Но если бизнес хотел бы сделать это через повышение налога на прибыль, то в кабмине склонялись к увеличению ставок режима налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В итоге решено повысить сразу два налога.

Помимо повышенного НДПИ, увеличенный налог на прибыль будут платить те компании, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям.

Пока конкретные ставки НДПИ и дифференцированного налога находятся в стадии обсуждения.