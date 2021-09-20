Российским металлургам могут повысить сразу два налога вместо одного
Ведомости: российским металлургам хотят повысить и НДПИ, и налог на прибыль
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. После четырех дней переговоров российского правительства и представителей металлургической отрасли стороны в целом пришли к соглашению по вопросу повышения налогов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на четырех участников заседания.
Как рассказал изданию один их собеседников, на встрече удалось добиться значительного сближения позиций.
Российское правительство в мае объявило, что металлургам придется пожертвовать частью сверхдоходов в бюджет страны. Но если бизнес хотел бы сделать это через повышение налога на прибыль, то в кабмине склонялись к увеличению ставок режима налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
В итоге решено повысить сразу два налога.
Помимо повышенного НДПИ, увеличенный налог на прибыль будут платить те компании, которые выплачивают дивиденды в ущерб капитальным вложениям.
Пока конкретные ставки НДПИ и дифференцированного налога находятся в стадии обсуждения.