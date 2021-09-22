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2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210922/834765122.html
Кабмин подсчитал допдоходы бюджета от добычи трудноизвлекаемых запасов
Промышленность
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Бюджет РФ может получать дополнительные доходы в объеме 200–250 миллиардов рублей в год благодаря развитию добычи трудноизвлекаемых запасов, сообщает правительство РФ. ПРАЙМ, 22.09.2021
промышленность, правительство рф, новости, промышленность, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Бюджет РФ может получать дополнительные доходы в объеме 200–250 миллиардов рублей в год благодаря развитию добычи трудноизвлекаемых запасов, сообщает правительство РФ.