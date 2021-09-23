МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Заявки участие в аукционе со спецусловиями на лицензию по освоению второго по величине золоторудного месторождения в Якутии — Кючус — подали Приаргунское ПГХО, "Белое золото", "Атомредметзолото" и "Полюс Магадан", сообщает Роснедра Золото продолжает дешеветь на решениях Федрезерва

Роснедра проведет аукцион по месторождению Кючус с запасами 175 тонн золота в Республике Саха (Якутия) 8 октября, стартовый платеж составит 2,210 миллиарда рублей, заявки принимались до 22 сентября.

Площадь участка составляет 8,35 кв км. Запасы золота для открытой отработки С1 — 70,919 тонны, С2 — 38,416 тонны, для подземной добычи по С2 — 65,927 тонны, С2 заб. — 2,647 тонны, ресурсы Р1 — 41,949 тонны, Р2 — 211,081 тонны. Запасы серебра для открытой отработки С2 — 16,6 тонны, для подземной — С2 — 9,9 тонны, С2 заб. — 0,4 тонны.

Золоторудное месторождение Кючус расположено в двух районах Якутии: Усть-Янском и Верхоянском. В этих муниципалитетах практически нет энергетической инфраструктуры, которая необходима для развития крупных горных проектов, поэтому при освоении месторождения потребуются энергетические мощности. Минприроды России приняло решение, что в аукцион будут включены два дополнительных условия: уровень добычи должен быть не менее 10 тонн золота в год с даты выхода на проектную мощность и победитель аукциона обязан не позднее июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной генерации не менее 35 МВТ, которую должна поставлять атомная станция малой мощности в республике. Россия незначительно увеличила выпуск золота

Месторождение Кючус располагается в нижнем течении реки Кючус — левого притока реки Яна. Является вторым по величине месторождением в Якутии после Нежданинского, незначительно уступая ему по запасам. Геологический тип месторождения: золото-мышьяково-сульфидный, то есть с повышенным содержанием мышьяка и антимонита, и высокое содержание ртути (до 13%).

ПАО "Приаргунское ПГХО" — крупнейшее уранодобывающее предприятие РФ (Краснокаменск, Забайкальский край), входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" госкорпорации "Росатом".

ООО "Белое золото" было учреждено в июле 2021 года компанией ООО "Управление золотыми активами", созданной ПАО "Селигдар" (51%) и Дмитрием Доевым (49%). Сейчас "Управлению золотыми активами" принадлежит 67,7% в "Белом золоте". "Селигдар" — полиметаллический холдинг, входящий в десятку крупнейших производителей золота в РФ и являющийся единственным в стране производителем рудного олова. Холдинг ведет добычу золота в Якутии, на Алтае и в Бурятии и добычу олова в Хабаровском крае.

АО "Полюс Магадан" — подразделение крупнейшего производителя золота в России ПАО "Полюс". Основной актив "Полюс Магадана" — месторождение Наталка, открытое в 1942 году, расположено в Тенькинском районе Магаданской области. Наталкинский ГОК был запущен осенью 2017 года. Запасы Наталкинского месторождения по JORC оцениваются в 16 миллионов унций (498 тонн) золота, ресурсы — в 34 миллиона унций, в 2020 ГОК произвел 455,5 тысячи унций (14,2 тонны) золота.