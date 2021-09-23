МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Русал" будет отстаивать свою позицию по цене фольги, продаваемой в США, на фоне возможного введения этой страной антидемпинговых пошлин, но при этом намерен увеличить поставки этой продукции на российский рынок, сообщил РИА Новости представитель компании. Металлурги направили Минфину предложения по новым налогам

"Русал" уже много лет поставляет на рынок США узкий сегмент бытовой фольги, которая не конкурирует с местной продукцией. Расследование еще продолжается, и мы будем отстаивать свою позицию", — сказал собеседник агентства.

"При этом, на фоне растущего спроса на внутреннем рынке на аналогичные виды продукции, компания планирует увеличить продажи на этом направлении, включая поставки из Армении", — добавил представитель "Русала".

Американский минторг в среду разместил документ, в котором говорится, что некоторые виды алюминиевой фольги из России могут продаваться в США ниже справедливой стоимости. Таким образом, подтверждены оценки предварительного расследования, которые были опубликованы в мае. В частности речь идет о продукции российской компании "Русал", структуры которой, как заявило ведомство, не предоставили запрошенную информацию. В этой связи, по предварительным оценкам минторга, антидемпинговые пошлины на российскую продукцию могут составить 62,18%.