МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей в 2022 году составит 5%, в 2023-2024 годах — по 4%, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. Решетников назвал риски разгона темпов инфляции в России

"Тарифы на газ — 5%, 4%, 4% для промышленности, для населения осталось, как было, — это было важно. Энергетика — 3,8%, 3% и 3%", — сказал Решетников на брифинге, отвечая на вопрос об индексации тарифов для промышленности на 2022-2024 годы, заложенной в макропрогнозе.

В прогнозе, который был принят осенью прошлого года, министерство экономического развития закладывало индексацию оптовых цен на газ для промышленных потребителей в 2022 и 2023 годах на уровне 3% в год.

При этом Решетников подчеркнул, что индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в следующем году не превысит 4%.