МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Опасные промышленные предприятия на территории России планируется переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям, следует из соответствующего постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Основными задачами государственной политики в области промышленной безопасности являются … разработка комплексных мер по перебазированию из густонаселенных районов Российской Федерации или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ", — говорится в постановлении правительства о внесении изменений в госпрограмму РФ "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.

В проекте федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы госпрограмма получит финансирование более 645 миллиардов рублей. Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021–2024 годы, четвертый – на 2025–2030 годы.