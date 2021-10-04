МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд вынес решение в пользу Росприроднадзора о взыскании с компании "Русал" задолженности за негативное воздействие на окружающую среду в 291 миллион рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства. "Русал" будет отстаивать свою позицию по ценам на фольгу в США

Как пояснили в пресс-службе, арбитраж отклонил кассационную жалобу "Объединенной компании РУСАЛ Уральский алюминий" о взыскании задолженности на указанную сумму.

"Арбитражный суд Уральского округа объявил резолютивную часть решения об удовлетворении требований Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) с "Сибирско-Уральской алюминиевой компании" в размере 291 миллион рублей", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в 2018 году суд отклонил иск Росприроднадзора, но после пересмотра представленных доказательств в нескольких инстанциях требования управления полностью удовлетворены.