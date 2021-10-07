МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов, которые были введены с августа до конца 2021 года, с большой долей вероятности меняться не будут, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Металлургия: новые налоги для отрасли

"Пока будет принято решение, потом оно только через месяц вступает в силу — мне кажется, уже смысла никакого не будет. Мне кажется, всем придется пожить этот год в тех условиях, которые сегодня существуют…. Судя по всему, с большой долей вероятности (меняться — ред.) больше не будут", — сказал Евтухов в кулуарах Ecomference Rupost Retail Week.

В конце июня российское правительство утвердило введение на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов.

В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что министерство видит основания для снижения ставок пошлин на экспорт из России отдельных видов металлопродукции, в частности чугуна, ферросплавов и алюминия. В середине прошлого месяца правительство приняло решение снизить ставки вывозных пошлин на ферросплавы и железо в порошке.

Евтухов в четверг указал, что решение о пошлинах было принято в июне после периода длительного роста цен. "Только сейчас наметилась стабилизация, а по каким-то позициям, в том числе по чугуну, по железорудному сырью, холоднокатному листу пошло снижение", — добавил замглавы Минпромторга.

"Арматура серьезным образом подешевела, что не может не радовать. Будем надеяться, что к концу года ситуация будет более-менее стабильная, приемлемая для тех отраслей экономики, которые зависят от металлов", — сказал он.

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