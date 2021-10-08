БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт — ПРАЙМ. Пожар на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) потушен, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре предприятия. На Амурском ГПЗ произошел хлопок газа с возгоранием, жертв нет

Согласно сообщениям, возгорание полностью ликвидировано, в данный момент идет осмотр и изучение места возгорания.

Ранее в пресс-служба предприятия сообщила РИА Новости о хлопке газа с возгоранием. По данным Амурского ГПЗ, жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован. Как отметили в пресс-службе ГПЗ, после возгорания сработала автоматическая система пожаротушения, угрозы заводу и населенным пунктам нет. Ущерб будет устанавливаться, разрушения оборудования нет.

Прокуратура Амурской области начала проверку соблюдения на предприятии законодательства о промышленной и пожарной безопасности.