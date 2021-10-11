МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Объем продаж алмазов и бриллиантов АК "Алроса" в сентябре 2021 года составил в денежном выражении 298 миллионов долларов, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6%, следует из сообщения компании. Цена на алюминий обновила максимум за 13 лет

В том числе стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 289 миллионов долларов, бриллиантов — 9 миллионов долларов. В августе группа "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на общую сумму 306 миллионов долларов, в сентябре 2020 года — на 336 миллионов долларов.

Всего в январе-сентябре 2021 года компания продала алмазов и бриллиантов на 3,274 миллиарда долларов, в том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 3,133 миллиарда долларов, бриллиантов — 140 миллионов долларов. Для сравнения: в январе-сентябре 2020 года "Алроса" реализовала алмазов и бриллиантов на 1,58 миллиарда долларов.

По словам заместителя гендиректора "Алросы" Евгения Агуреева, по предварительным данным, конечный спрос на ювелирную продукцию находится на рекордных уровнях — в США и Китае отмечаются двузначные темпы роста относительно 2019 года, также активизируется европейский рынок ювелирных украшений, третий по величине в мире.

"На этом фоне мы видим по-прежнему высокий спрос на алмазное сырье со стороны гранильного сектора. Индекс цен на алмазное сырье вернулся на уровни 2018 года, а цены на бриллианты превысили средние значения за тот период. "Алроса" по-прежнему ориентирует поставки сырья под реальный спрос, стремясь к устойчивости всей алмазно-бриллиантовой цепочки. Запасы в гранильном секторе держатся на оптимальных уровнях, по некоторым категориям сырья — около минимумов. Клиенты в целом оценивают перспективы грядущего праздничного сезона оптимистично, и есть основания предполагать, что положительный тренд сохранится и в 2022 году", — приводятся в сообщении слова Агуреева.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.