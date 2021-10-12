Производитель подсолнечных масел «Олейна» и Ideal — компания «Бунге СНГ» — уведомил своих клиентов о повышении отпускных цен на эти марки на 3,2% со 2 октября. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на письмо компании от 30 сентября. Аналитики ждут снижения цен на подсолнечное масло

Как рассказывает издание, в письме указано, что 1 октября истек срок действия соглашения, о фиксировании стоимости продукции. О заморозке цен на подсолнечное масло и сахар правительство и бизнес пришли в конце 2020 года.

При этом в пресс-службе компании «Бунге» заявили, что произошло незначительное повышение цен на премиальные бренды для дистрибуторов, тогда как для торговых сетей цена осталась прежней.

В торговой сети «Верный», получающей товар от дистрибутора, сообщили, что приняли повышение.

«В обратном случае поставщик прекратит поставки в сеть, мы не сможем обеспечить товаром наших покупателей», — заявил представитель компании, отметив, что для покупателей изменение стоимости на полке будет поэтапным.

В то же время он отметил, что другие поставщики подсолнечного масла пока не присылали сообщений о подорожании своей продукции, но устно предупредили, что в течение нескольких недель так же направят уведомления о повышении цены на 3-5%.