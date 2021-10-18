МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию РФ поддержала обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы, а также снижение до 5% экспортной пошлины на ферросилиций, сообщает Минэкономразвития РФ. Минпромторг оценил риски роста экспортных пошлин на металлы

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы… Кроме того, поддержано решение о снижении с 15% (но не менее 150 долларов за тонну) до 5% экспортной пошлины на ферросилиций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с такой инициативой обратились предприятия отрасли и регионы, где расположены соответствующие заводы. При этом добавляется, что пошлина на необработанный алюминий сохранится на нынешнем уровне — 15%, но не менее 254 долларов за тонну.

Сообщается также, что при обсуждении снижения экспортной пошлины на ферросилиций было принято во внимание изменение ситуации на мировых рынках по сравнению с июньскими ценовыми показателями.

"Под влиянием внешней конъюнктуры появились риски для производства ряда видов продукции. Корректировка пошлины позволит направить прибыль от экспорта ферросилиция на инвестиции в развитие хромовых месторождений в ЯНАО и Пермском крае", — также говорится в сообщении.