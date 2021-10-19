С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — ПРАЙМ. Рост цен на металлы увеличивает себестоимость производства двигателей, по сравнению с прошлым годом показатель поднялся на 9-10%, заявил журналистам первый заместитель гендиректора "ОДК Инжиниринг" Тагир Нигматулин. В кабмине одобрили обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы

"Год непростой. Продолжение пандемии более сложное в этом году, рост цен на металл, и на нас это сказалось в стоимости нашего конечного изделия. Если мы рассмотрим двигатель, то это на 9-10% себестоимость двигателя поднялась с точки зрения стоимости металла — и черный, и цветмет", — сказал Нигматулин на брифинге.

Он отметил, что цикл изготовления продукции компании (газоперекачивающих агрегатов) составляет год. Поэтому, исполняя заключенные ранее контракты, ОДК приходилось закупать уже подорожавшие материалы. Это ударило по рентабельности производства.

"К сожалению, не успело государство ввести те мероприятия, которые позволили бы остановить рост (стоимости — ред.) сырья", — заметил Нигматулин, добавив, что ведутся переговоры с заказчиками, которые с пониманием относятся к возникшим сложностям.

"Кроме того, газоперекачивающий агрегат – это целый комплекс оборудования и вспомогательных систем, стоимость металла в агрегате гораздо выше. В сегменте конечной продукции, конечно, ударило по себестоимости еще больше. Поэтому здесь нам приходится также разговаривать с заказчиком о том, что принципы ценообразования по металлу могут быть другие", — добавил он.