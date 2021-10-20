МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в производственной сфере России в октябре стали начальник производства по переработке вторсырья в Москве и сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге, им предлагают 150 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости. Более половины россиян считает, что их зарплата не поспевает за инфляцией

"Одну из самых высоких зарплат предлагают начальнику производства по переработке вторсырья в Москве — до 150 000 рублей. От соискателя требуется опыт работы на аналогичной должности в этой сфере, технический склад ума, понимание процесса переработки и базовые знания химии", — говорится в отчете по итогам изучения более трех тысячи вакансий в сфере производства.

Столько же может получать сварщик на полуавтомате в Екатеринбурге. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь среднее профессиональное образование и опыт работы на производстве, а также быть ответственным.

Завод в Приморском крае ищет рыбообработчика, которому готовы платить до 140 000 рублей. Работодатель не предъявляет к кандидату особых требований и готов рассмотреть соискателя без опыта. От 120 000 рублей в месяц может зарабатывать начальник производственного цеха в Ростове-на-Дону. Среди требований работодатель указал опыт работы в сфере тяжелого машиностроения, навыки руководства конвейерной линией, знание особенностей внедрения и развития бережливого производства, а также умение управлять персоналом от 100 человек.

Доход от 105 000 рублей доступен токарю-карусельщику на заводе в Санкт-Петербурге. Кандидату необходимо иметь среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности и квалификацию не ниже четвертого разряда.

В Комсомольске-на-Амуре требуется технолог пищевого производства, которому готовы платить от 100 000 рублей в месяц. От соискателя требуется высшее образование, опыт работы в сфере питания не менее 2 лет, знание законодательства в этой отрасли и норм СанПиН. Такой же доход доступен главному конструктору на машиностроительном предприятии в Армавире. Для трудоустройства необходимо иметь высшее техническое образование, опыт работы в разработке и изготовлении оборудования в сфере машиностроения, быть нацеленным на достижение результатов в профессиональной деятельности.