МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Компания "Норильский никель" станет углеродно нейтральной ранее 2060 года, точное обязательство будет озвучено в конце ноября, заявил журналистам глава "Норникеля" Владимир Потанин в четверг. Путин назвал срок выхода экономики России на углеродную нейтральность

"Мы не увеличим выбросы (парниковых газов — ред.) в абсолютном выражении, существенно сократим их удельно…. В ближайшее время нами будет разработана программа, которая, возможно, будет более амбициозной, чем те, которые в целом по стране объявлены (углеродная нейтральность к 2060 году — ред.). Мы считаем", — сказал Потанин.

Он отметил, что в конце ноября у компании День инвестора, когда и будут более точные сроки.

Президент России Владимир Путин в октябре заявил о планах страны достичь углеродной нейтральности к 2060 году. До этого ещё ряд стран объявлял об аналогичных целях, то есть о достижении нулевых выбросов парниковых газов к различным срокам.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.