МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Распадская" за девять месяцев 2021 года добыла 16,573 миллиона тонн угля, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. В Минэнерго рассказали о запасах угля России

Положительную динамику в компании объясняют запуском карьера "Разрез Распадский" на фоне возобновления спроса и роста цен на угольную продукцию в четвертом квартале 2020 года.

В третьем квартале добыча угля снизилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 4,983 миллиона тонн.

Реализация концентрата за 9 месяцев в годовом выражении увеличилась на 1%, до 10,445 миллиона тонн.