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2021
https://1prime.ru/industry_and_energy/20211022/835013024.html
"Распадская" за 9 месяцев нарастила добычу угля на 13%
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"Распадская" за девять месяцев 2021 года добыла 16,573 миллиона тонн угля, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании... ПРАЙМ, 22.10.2021
макроэкономика, экономика, промышленность, новости, распадская, добыча угля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Распадская" за девять месяцев 2021 года добыла 16,573 миллиона тонн угля, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.
Положительную динамику в компании объясняют запуском карьера "Разрез Распадский" на фоне возобновления спроса и роста цен на угольную продукцию в четвертом квартале 2020 года.
В третьем квартале добыча угля снизилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 4,983 миллиона тонн.
Реализация концентрата за 9 месяцев в годовом выражении увеличилась на 1%, до 10,445 миллиона тонн.