МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") за 9 месяцев 2021 года снизил производство золота на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 306,6 тысячи унций, говорится в сообщении компании. Золото дорожает на ослаблении курса доллара

Компания отметила, что производство золота из стороннего концентрата снизилось в связи с плановым ремонтом на Покровском ГМК в сентябре и ожидаемыми более низкими объемами, поскольку перерабатывающие мощности были переведены на переработку концентрата с новой флотационной фабрики "Пионер". В третьем квартале производство золота из стороннего концентрата упало на 64%, до 10,1 тысячи унций. Производство из собственного сырья в третьем квартале выросло на 17,5%, до 101,6 тысячи унций при росте производства на всех активах группы.

Компания при этом подтверждает план производства 430-470 тысяч унций по итогам года, включая 370-390 тысяч унций из собственного сырья.

Средняя цена реализации золота компанией в третьем квартале составила 1780 долларов за унцию (в третьем квартале 2020 года — 1919 долларов за унцию). Продажи золота за эти три квартала составили 307,2 тысячи унций против 433,4 тысячи унций за аналогичный период годом ранее. Продажи золота в третьем квартале почти не изменились и составили 120,1 тысячи унций против 121,1 тысячи унций в третьем квартале годом ранее.

Чистый долг компании на 30 сентября вырос до 592 миллионов долларов с 573 миллионов на 30 июня. Объем денежных средства составил 34,5 миллиона долларов против 36,5 миллиона.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, "Пионер", "Маломыр" и "Албын". Производство золота в 2020 году увеличилось на 6% — до 548,1 тысячи унций.