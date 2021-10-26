МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Правительство России может заморозить рост цен на минеральные удобрения до мая следующего года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения ситуации. "Уралхим" и "Уралкалий" продлили заморозку цен на удобрения до конца года

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) ранее в октябре сообщила, что ведущие производители минеральных удобрений РФ, входящие в ассоциацию, приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года. В ассоциацию входят в том числе структуры "Фосагро", "Акрона" и "Еврохима".

Тему цен на удобрения поднял 20 октября президент России Владимир Путин в контексте энергокризиса в Европе. На совещании с правительством глава государства отметил, что как только начнут расти цены на удобрения, производимые на основе газа, возникнет соблазн поднять цены и у российских производителей. В связи с этим президент попросил правительство представить комплекс мер, которые обеспечили бы интересы российских аграриев и сдерживали бы и рост цен на продовольствие.

Сценарий, согласно которому рост цен на минеральные удобрения заморозят по крайней мере на весеннюю посевную следующего года, обсуждался 25 октября на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по поддержке агропрома, пишет газета. Польша попросила ЕС вмешаться в ситуацию с ценами на удобрения

Как пояснил один из собеседников издания, сейчас сезон заключения контрактов на поставку азотных удобрений для весеннего сева зерновых, однако у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками удобрений. По мнению аграриев, это связано с тем, что пока не понятно, какими будут цены на продукцию.

Еще один источник, знакомый с ходом совещания у Мишустина, сказал, что "тему азотных удобрений обсудили, подготовят комплексные предложения". По его словам, основной обсуждавшийся вариант – продление фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 года "с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы".

Источник газеты, близкий к производителям удобрений, рассказал, что после поручения президента в правительстве прошло несколько совещаний, на которых обсуждалось ценообразование на удобрения на следующий год. По словам источника, предлагались различные варианты определения цен – "от рыночного до административного".

Наиболее рыночным вариантом могло стать сохранение текущего принципа, когда химические компании держат цены на уровне среднемировых минус транспортные затраты, то есть на 20–30% ниже, отметил собеседник газеты. Кроме того, обсуждалась фиксация цены по уровню 2021 года, возможно, с поправкой на инфляцию, а также жесткие помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.

Представитель Минсельхоза подтвердил газете, что "дефицит энергии и рост цен на нее в странах Европы создает предпосылки для возможного сокращения предложения минудобрений на российском рынке". В настоящее время министерство "участвует в обсуждении данного вопроса на площадке правительства РФ", добавил он.