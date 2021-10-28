МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило обнуление экспортных пошлин на алюминиевые сплавы и снижение их до 5% в отношении ферросилиция, сообщила пресс-служба кабмина. Evraz за январь-сентябрь увеличил выпуск стали на 0,2%

"Вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Решение позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях", — говорится в сообщении.

Кроме того, одобрено снижение вывозных пошлин на ферросилиций до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее 150 долларов за тонну, в отношении алюминия — также 15%, но не менее 254 долларов за тонну.

Как отмечает правительство, решение о пересмотре ставок принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с изменением ситуации на внешних рынках.

"Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 октября", — добавляется в сообщении.