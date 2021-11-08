МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в третьем квартале 2021 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 39,188 миллиарда рублей против убытка в 1,333 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании. Выручка Henkel за 9 месяцев увеличилась на 8,6%

Скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц по финансовой деятельности) повысилась в 2,1 раза — до 39,737 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании вырос вдвое — до 57,197 миллиарда рублей, выручка — на 63,8%, до 116,303 миллиарда рублей.

В январе-сентябре чистая прибыль группы выросла в 22,2 раза в годовом выражении — до 87,84 миллиарда рублей, скорректированная прибыль — в 2,1 раза, до 85,065 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 92,2% — до 130,291 миллиарда рублей, выручка — на 50%, до 292,564 миллиарда рублей.