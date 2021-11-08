МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовит ко второму чтению поправки об исключении ряда машиностроительных заводов из-под акциза на жидкую сталь, который планируется ввести с 2022 года, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Polymetal намерен в 2025 году начать добычу золота на Ведуге

"Действительно, у ряда российских машиностроительных заводов имеются собственные небольшие мощности по выплавке стали, ко второму чтению будут подготовлены поправки, они будут исключены из-под обложения акцизом по перечню, который будет вести Минпромторг", — сказал Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Комитет в понедельник поддержал принятие в первом чтении законопроекта о повышении налоговой нагрузки на производителей металла, угля и минеральных удобрений, отметив необходимость его последующей доработки. Документ, внесенный правительством, вводит акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Если цена будет менее 300 долларов за тонну, ставка акциза принимается равной нулю.