Силуанов: правительство не намерено продлевать экспортные пошлины на сталь
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ не намерено продлевать экспортные пошлины на сталь, их заменит введение акциза и изменение расчета НДПИ, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"В наших планах не предполагаем продление пошлин. Мы пытаемся изъять сверхдоходы, рентные доходы через постоянно действующий механизм плавающего по сути дела НДПИ или акциза, в зависимости от цен на ту или иную продукцию", — сказал он, отвечая на вопрос, предполагается ли продление пошлин наряду с введением акциза на жидкую сталь.
Силуанов отметил, что одновременное действие и пошлин, и НДПИ и акциза не предполагается.Министр также подчеркнул, что Минфин РФ ожидает, что доходы бюджета от экспортных пошлин на металлы, введенных в середине года, составят 130-150 миллиардов рублей.
"По экспортной пошлине, которую мы сегодня ввели на металлургов, мы рассчитываем получить порядка 130-150 миллиардов рублей за полугодие, в годовом выражении — под 300 миллиардов рублей", — сказал он, выступая в Госдуме.
Правительство РФ ввело пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Для большинства видов металлургической продукции пошлины состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20211111/835190959.html