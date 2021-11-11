МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ не намерено продлевать экспортные пошлины на сталь, их заменит введение акциза и изменение расчета НДПИ, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. Минпромторг хочет повысить пошлину на экспорт лома черных металлов

"В наших планах не предполагаем продление пошлин. Мы пытаемся изъять сверхдоходы, рентные доходы через постоянно действующий механизм плавающего по сути дела НДПИ или акциза, в зависимости от цен на ту или иную продукцию", — сказал он, отвечая на вопрос, предполагается ли продление пошлин наряду с введением акциза на жидкую сталь.

Силуанов отметил, что одновременное действие и пошлин, и НДПИ и акциза не предполагается.Министр также подчеркнул, что Минфин РФ ожидает, что доходы бюджета от экспортных пошлин на металлы, введенных в середине года, составят 130-150 миллиардов рублей.

"По экспортной пошлине, которую мы сегодня ввели на металлургов, мы рассчитываем получить порядка 130-150 миллиардов рублей за полугодие, в годовом выражении — под 300 миллиардов рублей", — сказал он, выступая в Госдуме.

Правительство РФ ввело пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов на период с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Для большинства видов металлургической продукции пошлины состоят из базовой ставки в 15% и специфического компонента.