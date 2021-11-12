МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Создание и сертификацию Sukhoi Superjet SSJ New планируется завершить до конца 2024 года, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском

Мантуров в интервью газете РБК рассказал, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и "Аурус" выпускают новый Superjet VIP-комплектации. В рамках диалога речь зашла о проекте SSJ NEW, доля российских комплектующих в котором составляет около 50%. По словам министра, машина будет готова к полету в 2023 году после проведения стендовых и квалификационных испытаний.

"Создание модификации с использованием российских систем и компонентов нового поколения, повышением ресурсных и эксплуатационных характеристик планируется завершить до конца 2024 года, включая сертификацию этой версии", — говорится в сообщении.

Мантуров отметил, что важнейшим элементом в этой модификации является новый двигатель ПД-8.