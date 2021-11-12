МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Минстрой подготовил законопроект, разрешающий использовать в строительстве зарубежные нормы. Предполагается, что благодаря этому в российской строительной отрасли будут быстрее внедряться новые технологии. Об этом пишет "Российская газета". Названа причина роста цен на арматуру в России

Законопроект разрешает использование в качестве обоснования безопасности зданий и сооружений зарубежных технологий, международных строительных кодексов и норм проектирования. Как говорится в пояснительных документах к законопроекту, благодаря этому будут оперативно внедряться инновационные, энергоэффективные и экологичные технологии и стандарты в строительстве.

При этом отмечается, что ныне существующее регулирование затрудняет внедрение в России зарубежных технологий. А несогласованность действующих в настоящее время нормативных документов, которые подготавливают различные ведомства, осложняет использование норм, а в ряде случаев и увеличивает стоимость строительных работ.

Глава комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов считает, что предлагаемые законопроектом поправки гармонизируют применение иностранных и национальных стандартов в строительстве. По его мнению, упрощение правил применения евростандартов позволит сократить затраты на европейскую сертификацию стройматериалов и изделий, изготавливать и применять продукцию, соответствующую законодательству Евросоюза, оказывать строительные и инжиниринговые услуги в европейских странах и привлекать европейских специалистов к работе, упростить выход на европейский рынок производителям строительной продукции.

До сих пор применение норм Евросоюза вызывало опасение у российских строителей. Ведь отечественная система строительных норм, правил и стандартов учитывает природно-климатические, сейсмические и другие особенности России, а еврокоды учитывают самые общие требования к расчету фундаментов без специальных требований. В то же время в евростандартах не предусмотрены требования к технологиям выполнения инженерно-геологических изысканий, а требования к экстремальным нагрузкам на здания — снижены. При этом Гарипов подчеркивает, что законопроект Минстроя допускает применение европейских норм лишь в обоснованных случаях, и компании, желающие их использовать, должны будут обосновывать соответствие проектных значений и характеристик здания требованиям безопасности. "Евростандарты не рассматриваются в качестве альтернативы национальным стандартам и сводам правил. Строителям просто облегчат доступ к применению инновационных, энергоэффективных и экологичных западных технологий в строительстве", — заключил эксперт.