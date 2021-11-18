МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в январе-сентябре текущего года добыла 8,537 миллиона тонн угля, что на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрит новую стратегию до 2035 года

Выпуск стали снизился на 1%, до 2,615 миллиона тонн, чугуна – на 11%, до 2,358 миллиона тонн.

В третьем квартале добыча угля уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом на 1%, до 2,933 миллиона тонн. Выпуск стали увеличился на 2%, до 891 тысячи тонн, чугуна – снизился на 1%, до 790 тысяч тонн.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2020 году "Мечел" увеличил добычу угля на 10%, до 15,947 миллиона тонн, выпуск стали — на 1%, до 3,66 миллиона тонн. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.