МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Группа "Мечел" в январе-сентябре текущего года добыла 8,537 миллиона тонн угля, что на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Чистая прибыль "Газпром нефти" за девять месяцев выросла в десять раз

На снижение добычи, как отмечает группа, повлияло сокращение темпов горных работ, выполняемых подрядчиками, на разрезах "Нерюнгринский" и "Красногорский", а также перемонтаж лав на шахте имени Ленина и шахте "Сибиргинская". Выпуск стали снизился на 1%, до 2,615 миллиона тонн, чугуна — на 11%, до 2,358 миллиона тонн. Реализация концентрата коксующегося угля (ККУ) сократилась на 23%, до 3,434 миллиона тонн, железорудного концентрата (ЖРК) — на 33%, до 1,108 миллиона тонн, коксовой продукции увеличилась на 10%, до 2,059 миллиона тонн.

В третьем квартале добыча угля уменьшилась по сравнению с предыдущим кварталом на 1%, до 2,933 миллиона тонн. Выпуск стали увеличился на 2%, до 891 тысячи тонн, чугуна — снизился на 1%, до 790 тысяч тонн. Реализация ККУ сократилась на 30%, до 1,056 миллиона тонн в связи со снижением добычи угля на разрезе "Нерюнгринский", вызванным сложными горно-геологическими условиями на добычных участках. Кроме того, во втором квартале в реализацию были вовлечены и складские запасы, которых к третьему кварталу практически не осталось.

Продажи ЖРК снизились на 12%, до 367 тысяч тонн из-за ремонтных работ на обогатительной фабрике Коршуновского ГОКа. Реализация кокосовой продукции сократилась на 8%, до 690 тысяч тонн вследствие продажи накопленных складских запасов в течение предыдущего квартала. Кроме того, как отметили в компании, отправка одной из законтрактованных судовых партий была перенесена на четвертый квартал.

По словам гендиректора "Мечела" Олега Коржова, третий квартал войдет в историю международных товарных рынков как аномальный, поскольку ценовое ралли стало беспрецедентным по своему масштабу и неожиданным для участников отрасли.

В частности, стоимость премиального коксующегося угля на базисе FOB Австралия в течение квартала выросла более чем на 100% и достигла отметки в 400 долларов. А цена на базисе СFR Китай в последнюю неделю сентября установила рекорд, преодолев очередную психологическую планку — 600 долларов США за тонну. "Признаки коррекции цен, как мы и предполагали в отчетном релизе за II квартал, начали проявляться лишь в IV квартале, после того как власти КНР приняли практические меры по уменьшению выплавки стали в стране", — приводятся слова Коржова.

Также, по его словам, в отчетном периоде сложилась тенденция на разворот среднерыночных цен на металлопрокат в связи со снижением спроса со стороны строительной отрасли, производителей металлоконструкций, металлообрабатывающих предприятий и предприятий машиностроительного комплекса. "Мы считаем, что это стало следствием ажиотажного спроса на продукцию металлургов, который наблюдался во II квартале, в результате чего потребители сформировали достаточные запасы для своих нужд", — отметил Коржов.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2020 году "Мечел" увеличил добычу угля на 10%, до 15,947 миллиона тонн, выпуск стали — на 1%, до 3,66 миллиона тонн. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.