ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 19 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие российские производители удобрений планируют продлить добровольную заморозку цен на продукцию до конца мая 2022 года, сообщили журналистам руководители нескольких компаний. Россия пообещала увеличить поставки удобрений в Бразилию

"Сейчас мы обсуждаем вопрос с правительством с продлением этой фиксации до конца мая 2022 года", — сказал журналистам гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев, который также занимает пост президента Российской ассоциации производителей удобрений. Намерение продлить заморозку подтвердил и главный исполнительный директор "Еврохима" Владимир Рашевский.

В октябре Российская ассоциация производителей удобрений заявила, что производители, входящие в объединение, приняли решение продлить период сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года. В ассоциацию входят, в том числе, структуры "Фосагро", "Акрона" и "Еврохима". "Уралхим" и "Уралкалий" также приняли решение продлить период заморозки цен на свои удобрения до 31 декабря 2021 года.