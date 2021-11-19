ЧЕРЕПОВЕЦ (Вологодская область), 19 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает с производителями удобрений долгосрочный механизм сдерживания внутренних цен, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам рабочего совещания с представителями отрасли. Российские производители планируют продлить заморозку цен на удобрения

"Надеюсь, в ближайшее время цены стабилизируются. И сегодня мы говорили о будущем взаимодействии с основными производителями этой отрасли — как нам выстраивать долгосрочную работу, хеджировать риски в связи с возможной волатильностью цен на мировом рынке", — сказал Борисов.

По его словам, такой механизм обеспечит с одной стороны гарантии для потребителей этой продукции, с другой стороны — стабильную и прогнозируемую ситуацию для производителей товара.

"Конечно, мы озабочены разработкой механизма сдерживания цен, поскольку в конечном итоге такой рост отразится на стоимости сельхозкультур", — отметил вице-премьер.