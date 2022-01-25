МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство стали в мире в 2021 году составило 1,912 миллиарда тонн, увеличившись на 3,6% по сравнению с 2020 годом, следует из материалов World Steel Association (WSA). Торги газом в Европе закрылись на уровне расчётной цены понедельника

Страны СНГ, по предварительным данным, увеличили выпуск стали на 5,6%, до 105,6 миллиона тонн, в том числе Россия – на 6,1%, до 76 миллионов. Страны ЕС произвели 152,5 миллиона тонн стали (рост на 15,4%), в том числе Германия – 40,1 миллиона (рост на 12,3%). Остальные европейские страны увеличили выпуск стали на 11,6%, до 51,2 миллиона тонн.

Выпуск стали в Азии и Океании вырос на 0,6%, до 1,382 миллиарда тонн, в том числе в Китае – снизился на 3%, до 1,033 миллиарда, в Индии – увеличился на 17,8%, до 118,1 миллиона. Страны Северной Америки произвели 117,8 миллиона тонн (рост на 16,6%), в том числе в США показатель возрос на 18,3%, до 86 миллионов тонн. Южная Америка увеличила выпуск стали на 17,8%, до 45,6 миллиона тонн, в том числе Бразилия – на 14,7%, до 36 миллионов.

В странах Африки было произведено 16 миллионов тонн стали (рост на 26,7%), Ближнего Востока – 41,2 миллиона (рост на 1,2%), включая 28,5 миллиона тонн в Иране (сокращение на 1,8%).

Производство стали в мире, по данным WSA, по итогам 2020 года составило примерно 1,829 миллиарда тонн, снизившись на 0,9% по сравнению с 2019 годом.