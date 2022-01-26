МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Предварительной причиной аварии на шахте "Листвяжная" стали грубые нарушения правил безопасности, рассказал заместитель начальника управления отдела Ростехнадзора Сергей Никитин в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

По его словам, комиссия Ростехнадзора предположительно завершит расследование 15 февраля и составит акт о ее результатах.

"Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет", — отметил Никитин.

Причинами аварии стали грубые нарушения правил безопасности: фальсификация системы аэрогазового контроля, отключение автоматической газовой защиты, нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании.

Кроме того, по словам Никитина, со стороны Ростехнадзора наблюдалось "бездействие или имитация бурной деятельности". При этом дегазация в шахте велась заблаговременно и эффективно, добавил он.

Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.