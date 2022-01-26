МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Результаты исcледования мнений российских предприятий показали, что их зависимость от импорта усилилась: в 2020 году ввозимые составляющие использовали 80% предприятий против 65% в 2019 году, говорится в аналитической записке Банка России. Стало известно, каких последствий пандемии боится российский бизнес

"Результаты опроса показали высокую зависимость от импортных составляющих: в 2020 году более 80% предприятий использовали их в разной степени в производственном процессе…. Если сравнивать полученные результаты с итогами другого опроса, проведенного ранее на той же панели промышленных предприятий, можно говорить об усилении импортозависимости в промышленности. Тогда опрос 2019 года показал, что импортные сырье и материалы использовали 65% предприятий", — говорится в исследовании.

Доля импорта в себестоимости выпускаемой продукции 43% компаний по итогам опроса, проведенного в 2020 году, не превышает 10%. Но даже при незначительном потреблении ввозимых составляющих, зависимость от импорта может быть очень сильной в условиях отсутствия альтернативы на отечественном рынке, отмечают авторы исследования.

Зависимость от импорта выросла у экспортеров с 75% до 88%, а у неэкспортеров — с 48 до 76%. Аналитики считают, что импорт необходим предприятиям для удержания своих позиций на рынке в условиях отсутствия отечественных аналогов или их низкого качества. В Фонде развития ИТ рассказали о лицензиях на облачное ПО для бизнеса

В то же время, 64% опрошенных производителей в 2020 году были вовлечены в экспортную деятельность. Они осуществляли поставки продукции на внешние рынки, действуя в высококонкурентной среде. "У 36% доля экспорта в структуре продаж не превышала 10%. При этом крупные предприятия более ориентированы на экспорт своей продукции, чем средний и малый бизнес", — обратили внимание в исследовании.

Мнение авторов аналитической записки может не совпадать с официальной позицией Банка России.