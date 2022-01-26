МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в России в декабре замедлили рост до 0,8% с 2,7% в ноябре, в годовом выражении повышение составило 28,5%, сообщает Росстат. Недельная инфляция в России составила 0,22%

"В декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2020 года – 128,5%", — говорится в сообщении.

В сфере добычи полезных ископаемых цены в декабре в месячном выражении выросли на 1,4%, в обрабатывающих производствах – на 0,7%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 0,1%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены не изменились. При этом в годовом выражении цены производителей промышленных товаров выросли на 59,2% в добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах — на 23,5%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — на 5,8%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 2,9%.

В декабре по сравнению с ноябрем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на обогащенные уголь и антрацит — на 16,1%, никелевые концентраты — на 10,9%, янтарь — на 8,3%. При этом отмечено снижение цен на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ — на 32,9%, доменный железорудный агломерат — на 16,4%, железорудные окатыши (окисленные) — на 14%, железорудный концентрат — на 11,6%.

В обрабатывающих производствах стали выше цены на отдельные виды металлургической продукции: на прочие стальные сварные трубы круглого сечения, наружным диаметром не более 406,4 мм — на 18,2%, необработанный кобальт — на 16,8%, феррохром — на 15,9%, фитинги для труб стальных, кроме литых — на 11,3%. При этом цены на отдельные услуги по производству изделий из драгоценных металлов, выполняемые субподрядчиком снизились на 14,1%, нелегированную сталь в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали — на 12,2%.

В производстве кокса и нефтепродуктов снизились цены на нефтяные строительные битумы — на 33,9%, нефтяные кровельные битумы — на 25,4%, нефтяные дорожные битумы — на 15,8%. При этом цены на прочие смазочные нефтяные масла, не включенные в другие группировки, стали выше на 19%.

В производстве химических веществ и химпродуктов стали выше цены на аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты — на 22,8%, техническую газовую серу — на 21,1%, соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой — на 18%, карбамидоформальдегидные смолы в первичных формах — на 16,3%, пропен (пропилен) — на 13,9%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты — на 12,9%, прочие синтетические каучуки — на 12,3%.

ДОБЫЧА УГЛЯ

Цены производителей промышленных товаров в сфере добычи угля выросли в целом за 2021 год на 161,5%, в сфере добычи нефти и природного газа — на 78,3%, свидетельствуют данные Росстата.

В обработке наибольший рост цен производителей зафиксирован в производстве химических веществ и химических продуктов — на 51,2%; цены производителей кокса и нефтепродуктов выросли на 42,9%. В сфере металлургического производства рост цен производителей составил 30,7%. Производители прочей неметаллической минеральной продукции повысили цены на 18,4%.

Цены производителей пищевых продуктов выросли на 14%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 12,4%, текстильных изделий — на 12,2%.

Самый скромный рост (на 3,7%) отмечен в сфере производства и распределения тепла и горячей воды.

В целом, по данным Росстата, в декабре 2021 года цены производителей промтоваров в годовом выражении выросли на 28,5%.