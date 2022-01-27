МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2021 года увеличил производство золота на 1% в годовом выражении — до 1,422 миллиона унций (44,229 тонны), серебра — на 8%, до 20,4 миллиона унций (634,511 тонны), сообщает компания. Цена на золото снижается после заседания Федрезерва

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за год выросло на 2% — до 1,677 миллиона унций (52,2 тонны), что превышает заявленный прогноз. Polymetal планировал в 2021 году получить 1,5 миллиона унций золотого эквивалента при затратах TCC 700-750 долларов на унцию и при общих издержках AISC в 925-975 долларов на унцию. При этом производство в четвертом квартале 2021 года выросло на 24% в годовом выражении, до 467 тысяч унций в золотом эквиваленте.

Выручка за 2021 год выросла на 1% по сравнению с 2020 годом — до 2,89 миллиарда долларов. Чистый долг на конец года составил 1,647 миллиарда долларов против 1,351 миллиарда на декабрь 2020 года. За год компания реализовала 1,386 миллиона унций золота против 1,392 миллиона унций годом ранее, и 17,5 миллиона унций (-10%) серебра. В четвертом квартале реализовано 384 тысяч унций (-1%) золота, и 4,9 миллиона унций (-7%) серебра.