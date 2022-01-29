ВАШИНГТОН, 29 янв — ПРАЙМ. Нехватка микрочипов обошлась экономике США в 240 миллиардов долларов в 2021 году, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на экспертов в данной области. В ФРС спрогнозировали сохранение проблемы нехватки полупроводников

По данным телеканала, перебои с поставками микрочипов прежде всего повлияли на работу и выручку компаний, специализирующихся на производстве различных электронных систем.

"Иногда нам приходилось сокращать производство из-за чипов, которые были просто, откровенно говоря, недоступны… Я думаю, что для нас важно производить этот продукт в Соединенных Штатах. Сейчас мы этого недостаточно делаем… И единственный способ сделать это — иметь больше предприятий. И это, честно говоря, инвестиции в будущее. Это не так уж далеко", — сказал телеканалу генеральный директор компании Optimal Design, занимающейся производством электронного оборудования, Саджид Пател.

Как сообщил телеканал, нехватка микрочипов в американской экономике также затормозила и производство автомобилей в США. Вместо того, чтобы сразу с завода отправляться в дилерские центры, грузовики компании Ford отправлялись на автостоянки, где впоследствии завершалось внедрение чипов в электронные системы автомобилей. Компания потеряла около 210 миллиардов долларов из-за нехватки поставок микрочипов.

По данным телеканала, в ближайшее время дефицит микрочипов в экономике США не уменьшится.