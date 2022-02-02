МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Промпроизводство в РФ в декабре 2021 года замедлило рост до 6,1% в годовом выражении с ноябрьских 7,6%, по итогам года рост составил 5,3%, сообщил в среду Росстат. Инфляция в России на 28 января составила 8,82% в годовом выражении

Годовая оценка роста промышленного производства от Росстата оказалась лучше сентябрьского прогноза Минэкономразвития, которое ожидало восстановления промышленности на уровне 4,2% (после спада в 2020 году на 2,1%, роста в 2019 году – на 3,4%).

В месячном выражении промпроизводство в декабре 2021 года ускорилось до 12,5% с 1,3% в ноябре; по сравнению с предыдущим месяцем с исключением сезонного и календарного факторов промышленность выросла на 1,2%.

Как следует из публикации Росстата, по итогам 2021 года рост добычи полезных ископаемых составил 4,8% в годовом выражении; обрабатывающая промышленность выросла – на 5%; в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост оценивается в 6,8% год к году; отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений выросли на 15,8%.

"Рост промышленного производства в сравнении с периодом до начала пандемии COVID-19 составил 10% (декабрь 2021 года к декабрю 2019 года). При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 14,2%, сырьевые отрасли – на 3,4%, энергетический сектор – на 8,0%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 24,8%", — отметил в комментарии Росстат.

В Минпромторге РФ уточнили, что поддержать позитивную динамику в обрабатывающих отраслях помогли благоприятная конъюнктура, связанная с восстановлением спроса на внешних и внутреннем рынках, реализуемые государством меры поддержки спроса на конечную продукцию, квотирование госзакупок, инструменты в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также льготные займы ФРП.

В публикации в среду Росстат уточнил данные по динамике промышленного производства за 2020-2021 годы. Согласно уточненным данным, в январе и феврале 2021 года промпроизводство снижалось в годовом выражении – на 2,3% и 3,7% соответственно. Весной промышленность перешла к росту: в марте она выросла на 1,6%, в апреле рост ускорился до 7,1%, в мае – до 11,7%. В июне рост промышленности замедлился до 10%, в июле — до 6,8%, в августе — до 4,5%. В сентябре промышленность выросла на 6,8%, октябре и ноябре – на 7,6%.

Оценка спада промышленного производства за 2020 год к 2019 году сохранилась на прежнем уровне – в 2,1%.