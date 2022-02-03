МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в 2021 году составила 5,036 миллиарда долларов, увеличившись в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании. Shell закрыла 2021 год с чистой прибылью

Показатель EBITDA вырос в 2,7 раза, до 7,263 миллиарда долларов за счет расширения ценовых спредов между металлопродукцией и сырьем, а также благодаря реализации проектов "Стратегии 2022". Рентабельность EBITDA увеличилась до 45% с 29% годом ранее. Выручка возросла на 75%, до 16,196 миллиарда долларов на фоне увеличения средних цен реализации и повышения доли готовой продукции в портфеле продаж.

Свободный денежный поток (СДП) вырос в 2,9 раза, до 3,25 миллиарда долларов в связи с ростом финансового результата. Это было частично нивелировано оттоком средств на пополнение оборотного капитала на фоне роста цен на металл и сырье.

В четвертом квартале чистая прибыль снизилась на 21% по сравнению с предыдущим кварталом — до 1,28 миллиарда долларов. Показатель EBITDA сократился на 23%, до 1,758 миллиарда долларов в результате сужения спреда между сталью и сырьевыми материалами. Рентабельность EBITDA снизилась до 38% с 50% кварталом ранее. Выручка увеличилась на 2%, до 4,63 миллиарда долларов с ростом объемов реализации металлопродукции. СДП снизился на 26%, до 820 миллионов долларов на фоне снижения EBITDA. Австрийская OMV в 2021 году нарастила чистую прибыль в 1,7 раза

Чистый долг в течение четвертого квартала увеличился на 7% и на 31 декабря составил 2,924 миллиарда долларов. Его отношение к EBITDA составило 0,4х против 0,43х кварталом ранее.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.